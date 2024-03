Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit endet in Gewahrsamszelle

Ludwigshafen (ots)

Ein 47-Jahre alter Mann und eine 47-jährige Frau gerieten in der Yorckstraße am Freitag (29.03.2024) gegen 21:15 Uhr in Streit. Da sich der 47-Jährige auch nach dem Eintreffen der Polizeistreife nicht beruhigen ließ, verwies sie ihn zunächst von der Örtlichkeit. Diesem Platzverweis kam der 47-Jährige allerdings nicht nach, weshalb die Polizeistreife ihn letztlich dem polizeilichen Gewahrsam zuführte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell