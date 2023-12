Polizei Wuppertal

POL-W: RS Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (01.12.2023) kam es im Bereich der Hindenburgstraße und Martin-Luther-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Bislang Unbekannte beschädigten an mehreren geparkten Autos die Reifen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde mittels eines spitzen Gegenstands in die Reifen gestochen. Der Tatzeitraum lässt sich vom 30.11.2023 (18:00 Uhr) bis 01.12.2023 (05:45 Uhr) eingrenzen. Die Fahrzeuge waren an beiden Fahrbahnrändern geparkt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweis zu dem oder die Täter machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell