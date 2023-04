Polizei Hamburg

POL-HH: 230421-2. Überfall auf Seniorin in Hamburg-Barmbek-Nord - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.04.2023, ca. 13:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Heidhörn

Gestern am frühen Nachmittag hat ein bislang unbekannter Täter eine 89-Jährige in Barmbek-Nord überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin hatte zunächst am Schalter einer Bank in der Fuhlsbüttler Straße (Höhe Hellbrookstraße) Geld von ihrem Konto abgehoben und anschließend im direkten Umfeld Lebensmittel eingekauft. Bei ihrer Rückkehr an ihre Wohnanschrift bedrängte sie ein ihr unbekannter Mann beim Öffnen der Hauseingangstür. Er warf ihr ein Bekleidungsstück über den Kopf und entwendete ihr das in einer Jackentasche mitgeführte Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte wurde durch den Überfall nicht verletzt.

Sofort durch die alarmierte Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - ca. 40 Jahre alt - kräftige Figur - bekleidet mit beigefarbener Hose und heller Mütze

Die Ermittlungen des örtlich zuständigen Landeskriminalamts 144 (LKA 144) dauern an. Insbesondere wird auch geprüft, ob der Täter der Geschädigten schon seit der Geldabhebung in der Bank gefolgt sein könnte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell