POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Dachstuhlbrand an Einfamilienhaus ++ Haus unbewohnbar ++ Bewohner unverletzt ++ hoher Sachschaden ++ Brandursache unklar

Delmenhorst (ots)

Bei einem Einfamilienhaus in der Straße Schollendamm kam es am Donnerstag, 05.10.2023, gegen 17:40 Uhr zu einem Dachstuhlbrand, in dessen Folge die Bewohner unverletzt blieben, das Haus aber unbewohnbar ist. Passanten stellten dabei zunächst eine erhebliche Rauchentwicklung ausgehend vom Dach des Einfamilienhauses fest. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte hatten die elf ortsanwesenden Bewohner das Haus bereits eigenständig und unverletzt verlassen. Mit insgesamt 32 Feuerwehrkräften bestehend aus der Berufsfeuerwehr Delmenhorst, der Ortsfeuerwehren Süd und Stadt, und unter Einsatz von u. a. zwei Leiterwagen wurde der Dachstuhlbrand bekämpft, der trotz des sofortigen Eingreifens den Dachstuhl erheblich in Mitleidenschaft gezogen hat und zusammen mit dem Löschwasser dazu führte, dass das Haus unbewohnbar ist. Sechs betroffene Bewohner wurden daher in stadteigenen Wohnungen vorübergehend untergebracht während die übrigen Bewohner bei Bekannten unterkamen. Genaue Angaben zur Höhe des sicherlich sechsstelligen Sachschadens sind aktuell nicht möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

