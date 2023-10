Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle der Polizei an einer Schule in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Die Polizei führte am Donnerstag, 05. Oktober 2023, eine geplante Kontrollaktion zur Drogenprävention an der Oberschule "Am Luisenhof" in Nordenham durch.

Vor dem Hintergrund von steigendem Konsum, einem immer früheren Erstkontakt und einer Verharmlosung von Betäubungsmitteln müssen bei der Drogenprävention auch Schulen in den Fokus genommen werden. Damit soll zudem zum Ausdruck gebracht werden, dass Schulen keine rechtsfreien Räume sind und Drogen nicht geduldet werden.

Bei der zwischen Schulleitung und Polizei abgestimmten Kontrollaktion kam ein spezieller Polizeihund zum Einsatz, der zur kontaktlosen Suche an Personen ausgebildet wurde. Bei den Kontrollen in den unterschiedlichsten Klassen wurden zur Zufriedenheit aller Beteiligten keine Betäubungsmittel aufgefunden.

Neben dem bekannten Präventionsangebot für die Schulen wird die Polizei auch künftig auf die Fähigkeiten des Polizeihundes setzen und somit weitere Kontrollaktionen an den Schulen im Landkreis Wesermarsch durchführen.

