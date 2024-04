Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfall beim Überholen

Heringen. Am Mittwoch (17.04.), gegen 5:15 Uhr, befuhren ein 45-jähriger Seat-Fahrer aus Wildeck und ein 45-jähriger VW-Fahrer, ebenfalls aus Wildeck, in dieser Reihenfolge die K3 aus Richtung Widdershausen in Richtung Heringen. Vor beiden Fahrzeugen fuhr ein weiteres Fahrzeug. Kurz nach dem Bahnübergang beabsichtigten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beide Pkw-Fahrer das vordere Fahrzeug zu überholen. Der VW-Fahrer scherte dazu nach links aus, um an dem vor ihr fahrenden Seat-Fahrer und dem unbeteiligten Fahrzeug vorbei zu fahren. Zum selben Zeitpunkt scherte auch der Seat-Fahrer nach links aus und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 34.700 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Mittwoch (17.04.), gegen 15.25 Uhr, befuhr ein BMW-Kombi-Fahrer aus Wolfhagen die K 60 aus Richtung Bebra-Lüdersdorf kommend in Richtung Rotenburg. In einer Kurve verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schlitz. Am Montag (15.04.), gegen 16:30 Uhr, parkte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Trafic auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße. Als er gegen 17:30 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser an der Beifahrerseite im hinteren Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Transporter gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06642-609990.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell