POL-EL: Lingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Haren (ots) - Am 18. November wurde in der Zeit von 19 bis 22:30 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Opel im Bootsweg in Haren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren (Tel.: 05932-72100) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

