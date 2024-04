Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hilders (ots)

Am Mittwoch, den 17.04.23, gegen 18:53 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer aus dem Landkreis Fulda die B 284 von Gersfeld in Richtung Ehrenberg. Kurz vor der Ortslage Sandberg kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte in die dortige Schutzplanke und schleuderte danach in die Böschung. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 EUR.

