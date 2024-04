Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Linienbus - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfall mit Linienbus

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.04.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Linienbusfahrer die Wilhelm-Wever-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Trotz Grünphase der Ampel kam der Linienbus nach momentan vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt zum Stehen. Anschließend überholte er mehrere Kraftfahrzeuge. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Wartburgkreis befuhr ebenfalls die Straße und hielt ebenfalls verkehrsbedingt. Als sie dann nach links in die Friedloser Straße einfahren wollte, stieß sie mit dem Linienbus zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt ins ein Klinikum verbracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Dienstag (16.04.), in der Zeit von 12.30 Uhr bis 12.40 Uhr, befuhr ein Paketzusteller mit seinem weißen Mercedes-Sprinter aus Rotenburg die Eisenacher Straße aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Stadtmitte. Im Bereich der Eisenacher Straße hielt der Paketzusteller nach derzeitigen Informationen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus, um ein Paket zuzustellen. Kurze Zeit später hörte er einen lauten Knall. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Höhe von etwa 400 Euro am linken Außenspiegel fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

