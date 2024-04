Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Keller

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Keller

Kirtorf. Zwischen Sonntag (14.04.) und Dienstag (16.04.) brachen Unbekannte in den Keller eines Einfamilienhauses in der Marburger Straße ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Kellerräume. Anschließend entwendeten sie einen Satz Winterreifen samt Felgen und eine Akkubohrmaschine im Gesamtwert von circa 700 Euro. Außerdem hinterließen die Täter etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell