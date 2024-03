Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 24.03.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Mofa mit einer schwerverletzten Person Am Samstagnachmittag befährt ein 31-jähriger Mann aus Aurich mit einem Pkw den Großen Moorweg in Aurich, Fahrtrichtung B 210. Im Kreuzungsbereich Großer Moorweg / Im Plaggenburger Moor missachtet der Pkw die Vorfahrt eines 15-jährigen Mannes aus Aurich, der mit einem Mofa die Straße Im Plaggenburger Moor befährt. Es kommt zum Zusammenstoß. Dabei wird der 15-jährige schwer verletzt und mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt.

Aurich - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Emder Straße in Aurich kontrollierten die Polizeibeamten in der Nacht zu Sonntag einen 58-jährigen Autofahrer aus Leer. Dieser war Zeugen zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein Atemalkoholtest vor Ort wurde verweigert und daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Osteel - Berauscht mit PKW unterwegs

Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Brookmerlander Straße in Osteel einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer, welcher auf Norderney wohnt, unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen ihn ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Großheide - Berauscht am Steuer

Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann, welcher mit einem PKW auf der Arler Straße in Großheide unterwegs war, von der Norder Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Der junge Mann aus Utarp wird sich nun in einem Verfahren hinsichtlich einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten müssen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagnachmittag zwischen 14:05 Uhr und 14:15 Uhr wurde ein schwarzer VW Tiguan in der Gewerbestraße 16 in Norden an der Beifahrertür beschädigt. Das PKW war zur genannten Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes geparkt. Vermutlich dürfte der Schaden durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug entstanden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Durch Unbekannte wurde am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, ein Blumenkübel in der Burgstraße beschädigt. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Wangerländer mit seinem Pkw die Reepsholter Hauptstraße in Richtung Wittmund. Der 26-Jährige überholte einen Lkw, dessen Fahrer, ein 83-jähriger Mann aus dem Kreis Cloppenburg, plötzlich nach links in einen Waldweg abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Überholende nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und endete in einem Straßengraben. Durch den Verkehrsunfall wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in niedriger, fünfstelliger Höhe.

