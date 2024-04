Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (15.04.) erlitt ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 17.15 Uhr die Frankfurter Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 59 a musste er sein Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 27-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall zog sich der 34-jährige Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Zusammenstoß

Hauneck. Am Montag (15.04.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Hünfeld fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Ortslage von Sieglos bog der 65-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf die L3170 ab. Dabei kam es auch noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 61-Jährigen. Der 61-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (15.04.), in der Zeit von 9.30 Uhr bis 17.35 Uhr, parkte eine VW-Kombi-Fahrerin aus Spangenberg ich Fahrzeug in der Poststraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke den blauen Golf im Bereich des Hecks. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Schaden von circa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Montag (15.04.), gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW X 6 die Vogelsbergstraße in Richtung Blitzenrod. In Höhe der Hausnusmmer 40 musste er seinen Wagen nach vorliegenden Informationen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 16-Jähriger Zweiradfahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit seiner Yamaha YZF 125-A auf. Ein weiterer 16-jähriger Zweiradfahrer erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr ebenfalls mit seinem Zweirad der Marke Betamotor RR 124 4T auf die Yamaha auf. Bei dem Unfall wurde ein Biker verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden von circa 4.300 Euro. Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Mittwoch (10.04.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW R 1250 GS die Landesstraße vom Ulrichsteiner Kreuz herkommend in Richtung Schotten. Plötzlich geriet er mit seinem Zweirad aus noch unbekannten Gründen nach rechts auf die Bankette und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Motorrad, welches auf die rechte Seite kippte und anschließend ein paar Meter auf der Straße entlang rutschte. Der Biker verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

