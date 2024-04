Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Sachbeschädigung an über 20 Objekten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Hersfeld. Zwischen Freitag (12.04.) und Montag (15.04.) hebelten Unbekannte an einer Tür einer Kindertagesstätte in der August-Gottlieb-Straße. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Sachbeschädigung an über 20 Objekten

Bad Hersfeld. Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld wurde am Donnerstagmorgen (11.04.), gegen 9.15 Uhr, auf mehrere Graffitis aufmerksam. Die Beamten gingen dem Sachverhalt nach und stellten fest, dass zwischen Asbach und Breitenbach am Herzberg rund 50 Sticker sowie Graffitis an über 20 Örtlichkeiten/Objekten wie Verkehrszeichen, Stromkästen sowie Zigarettenautomaten angebracht worden sind. Dabei handelt es sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen um das Wappentier eines Fußballvereins.

Die Schmierereien wurden in folgenden Orten festgestellt: Asbach, Beiershausen, Niederaula, Niederjossa, Oberjossa, Mengshausen und Breitenbach am Herzberg. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Ebenso kann die Höhe des entstandenen Sachschadens derzeit noch nicht genau beziffert werden, bewegt sich nach ersten Einschätzungen jedoch im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Julissa Sauermann, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell