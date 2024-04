Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Burghaun (ots)

Am 19.04.2024, 02:55 Uhr, ereignete sich im Burghauner Ortsteil Steinbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Pkw. Ein 46-jähriger Hünfelder war in der Königstraße in Steinbach mit seinem VW Polo unterwegs, um dort Zeitungen auszuliefern. Seinen Pkw stellte der Mann auf der linken Fahrbahnseite mit geöffneter Fahrertür ab. Ein 62-jähriger Burghauner wollte mit seinem Pedelec an dem abgestellten Pkw rechts vorbeifahren. Hierbei übersah er die offenstehende Fahrertür und kollidierte mit dem Pkw. Durch den Aufprall kam der Mann zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Der Mann wurde noch an der Unfallstelle durch einen RTW und ebenfalls verständigten Notarzt versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Da bei dem Pedelec-Fahrer der Verdacht auf eine alkoholbedingte Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit bestand, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, Holland-Letz, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell