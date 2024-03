Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vandalen unterwegs

Am Montag oder Dienstag beschädigten Unbekannte die Fensterscheiben und die Eingangstür eines Geschäftes in Laupheim.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Unbekannten zwischen 20 Uhr und 9 Uhr in der Innenstadt zu Gange. An einem Cafe in der Mittelstraße warfen sie mehrere Steine gegen die Fensterscheibe und die Glasfüllung der Eingangstür. Die und auch der Rahmen des Fensters wurden dadurch beschädigt. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Sie schätzt den Schaden an dem Gebäude auf rund 3.500 Euro.

Hinweis der Polizei:

Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

