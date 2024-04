Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Einbrüche in Gartenhütten und Fahrraddiebstähle - Zeugen gesucht - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere Einbrüche in Gartenhütten und Fahrraddiebstähle - Zeugen gesucht

Kerspenhausen. In der Nacht zu Donnerstag (18.04.) kam es zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen in Gartenhütten und eine Garage.

In den Straßen "Auenblick", "An der Wolfsgrube" und Fichtenstraße kam es zu drei versuchten Einbrüchen in Gartenhäuser. Zweimal öffneten die Täter Türen gewaltsam, einmal ein Vorhängeschloss. Insgesamt entstand an allen drei Tatorten Sachschaden von circa 1.250 Euro.

Darüber hinaus wurde in eine weitere Gartenhütte in der Fichtenstraße eingebrochen. Anschließend entwendeten die Einbrecher hieraus zwei E-Bikes der Marke Rotwild, Modelle RX750 und RX735. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der genaue Wert der Fahrräder steht momentan noch nicht fest.

Auch eine Garage in der Straße "An der Wolfsgrube" wurde zum Ziel Unbekannter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in das Innere. Mitsamt einem schwarzen Mountainbike des Herstellers Rocky Mountain, Modell Elemant Carbon 30 und einem weiß-schwarzen Pedelec der Marke Ghost, Modell Hybride ASX Base 130 im Gesamtwert von etwa 5.700 Euro flüchteten die Einbrecher unerkannt. Sie hinterließen etwa 250 Euro Sachschaden.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen oder verdächtigen Beobachtungen in den Tagen und Stunden zuvor sowie dem Verbleib der Zweiräder machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Niederjossa. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-MC 61 eines blauen VW Tiguan entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (17.04.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Nordstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell