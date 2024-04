Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A 4 - Pkw überschlägt sich

Bad Hersfeld (ots)

Wildeck. Am Freitag (19.04.) ist es gegen 12.00 Uhr auf der A 4, zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach, in Fahrrichtung Kirchheim, zu einem Alleinunfall gekommen. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Aschaffenburg befuhr die A 4 in westlicher Fahrtrichtung, als er nach der Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich im Flutgraben und kollidierte - auf dem Dach liegend - mit einem Baum, der hierdurch entwurzelt wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Der 18-jährige Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Autobahn musste aufgrund der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Der Baum wurde durch die Feuerwehr von der Fahrbahn entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

