Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hilders (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Donnerstag (18.04.), 18.30 Uhr, und Freitag (19.04.), 14.50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße ereignet hat. Dabei wurde die linke Seite eines dort abgestellten schwarzen VW Golf Variant durch ein noch unbekanntes Fahrzeug, wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der/die Unfallverursacher/-in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinwache www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Adomeit, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell