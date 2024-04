POL-OH: Vier leicht verletzte Personen und etwa 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Fulda (ots) - Am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr kam es in der Frankfurter Straße in Fulda kurz hinter dem Bronnzeller Kreisel zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 28-jährige Frau aus Fulda leicht verletzt wurde. Die 28-Jährige fuhr mit ihrem Opel Mokka vom Kreisverkehr kommend in Richtung Fulda. Kurz vor dem Ortseingangsschild musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was ein 68-jähriger VW Polo-Fahrer aus Fulda, der ...

mehr