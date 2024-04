Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung in Karlsruhe-Mühlburg ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich Einbrecher zwischen 16:45 Uhr und 18:10 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Neugrabenstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Räume sowie Schränke und Schubladen. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

