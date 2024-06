Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug gerät in Brand

Zu einem Fahrzeugbrand mussten Polizei und Freiwillige Feuerwehr am Dienstag kurz vor 8 Uhr in den Karl-Erb-Ring ausrücken. Bereits bei der Fahrt hatte eine Skoda-Fahrerin einen Leistungsabfall bei dem Wagen bemerkt und diesen abgestellt. Kurz darauf entwickelte sich ein Brand im Motorraum. Die Wehrleute löschten die Flammen, bevor diese auf das gesamte Fahrzeug übergreifen konnten. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Ravensburg

Unter Drogen hinterm Steuer

Deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand ein 53 Jahre alter Autofahrer, den eine Polizeistreife am Dienstag gegen 21.30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Der 53-Jährige räumte ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Seine Fahrt endete an Ort und Stelle. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Weingarten

Fahrzeuge mit Wahlwerbung beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstagabend haben Unbekannte zwei Fahrzeuge beschädigt, die zum Zwecke der Wahlwerbung abgestellt waren. An einem Anhänger, der in der Boschstraße stand, stachen die Täter die Reifen ab und schlitzten die Plane auf. Auch alle vier Reifen eines Campers, der in der Junkerstraße abgestellt war, wurden durch Einstiche beschädigt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Baienfurt

Fahrerin unter Alkoholeinfluss hinterm Steuer

Rund zwei Promille ergab ein Vortest bei einer 40-jährigen Autofahrerin, die am Dienstag gegen 10.30 Uhr im Ortsgebiet von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Die Frau musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten sowie ihren Führerschein abgeben. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Aulendorf

Unbekannter fährt gegen Straßenlaterne

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist mutmaßlich am Montag oder am Dienstag gegen eine Straßenlaterne in der Bruckstraße geprallt. Durch die wuchtige Kollision wurde die Laterne aus der Verankerung gerissen und blieb auf dem Gehweg liegen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen melden.

Wolfegg

17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Alttanner Straße ist am Dienstag kurz vor 20 Uhr ein 17 Jahre alter Leichtkraftrad-Fahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche war auf der L 317 in Richtung Grimmenstein unterwegs und überholte auf Höhe eines Discounters einen langsamer fahrenden Pkw. Eine 59-jährige VW-Lenkerin fuhr zu diesem Zeitpunkt aus dem Parkplatz des Supermarkts aus und übersah den 17-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurde der Jugendliche von seiner Husqvarna auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die 59-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sowohl der VW als auch das Zweirad mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.

Isny

Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Ohne Erlaubnis hat ein 19-Jähriger am Dienstag eine Schreckschusswaffe mitgeführt, als er gegen 19.30 Uhr von einer Polizeistreife im Unteren Grabenweg als Teil einer Personengruppe kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle zeigte sich der Mann sichtlich nervös, weshalb die Beamten ihn genauer unter die Lupe nahmen. Dabei stellte sich heraus, dass der Heranwachsende in einem Holster unter seiner Jacke die Schreckschusswaffe mit sich führte. Die Polizisten beschlagnahmten die Waffe und zeigten den 19-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.

Leutkirch

Unbekannter touchiert Brückengeländer

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag an einem Brückengeländer in der Unteren Grabenstraße verursacht hat. Der Unbekannte war der Spurenlage zufolge mutmaßlich mit einem roten Lkw unterwegs und touchierte beim Wenden das Geländer an einer Grundstückszufahrt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Leutkirch

Keine Fahrerlaubnis - Polizei untersagt Weiterfahrt

Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 66-Jähriger am Dienstagvormittag auf der A 96 unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Offenbar war das Punktekonto des 66-Jährigen in Flensburg so gut gefüllt, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Dies hielt den Senior nicht davon ab, sich hinters Steuer zu setzen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell