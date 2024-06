Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 33-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 18 Uhr bei Untereschach erlitten. Ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer übersah den Radler, als er von der Straße "Weiherstobel" nach links in Richtung Lachen abbiegen wollte. Der 33-Jährige versuchte auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Er stürzte und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall in Linienbus

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Sonntag gegen 17.45 Uhr der Fahrer eines Linienbusses mit einem Fotografen aneinandergeraten ist. Der 27-Jährige war an der L 291 auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg-Nord damit beschäftigt, Bilder eines Hangrutsches zu fertigen. Der 56 Jahre alte Linienbus-Fahrer befuhr die Landesstraße und hupte den Jüngeren an, um diesen zum Verlassen der Fahrbahn zu bringen. In der Folge gerieten die beiden Männer in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Fahrgäste des Busses, die teilweise in das Geschehen eingegriffen haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Unbekannte beschädigen Inventar auf Spielplatz

Im Zeitraum zwischen Samstag und Montagmorgen haben Unbekannte auf den Spielplätzen in der Geschwister-Scholl-Straße mehrere kleine Feuer gelegt und dadurch das Inventar beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass sich am Wochenende Jugendliche auf dem Areal aufhielten. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer stürzt

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeipostens Bad Waldsee nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 12 Uhr eingeleitet. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen SUV missachtete im Wolpertsheimer Weg auf Höhe des Gymnasiums die Vorfahrt eines 16-jährigen Motorroller-Fahrers. Dieser bremste stark ab, um eine Kollision mit dem Wagen zu vermeiden, und stürzte. Der Unbekannte setzte indes seine Fahrt in Richtung Frauenbergstraße fort. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht, der Jugendliche zog sich jedoch bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrer des dunklen SUV geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 bei den Ermittlern melden.

Aulendorf

Unbekannter überfällt Tankstelle

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 23.45 Uhr eine Tankstelle in der Straße "Alte Kiesgrube" überfallen. Der maskierte Täter bedrohte einen Angestellten mit einem Gegenstand, der wie eine Schusswaffe aussah, und forderte Geld. Da sich jedoch die Kasse nicht mehr öffnen ließ, nahm der Unbekannte Tabakwaren an sich und flüchtete zu Fuß. Eine sofortige Fahndung mehrere Polizeistreifen nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg melden. Der Täter soll etwa 180 cm groß und zur Tatzeit mit einer schwarzen Sturmhaube, einer schwarzen Kapuzenjacke, einer grauen Hose und hellen Handschuhen bekleidet gewesen sein.

Aulendorf

Schmierfink besprüht Gemeindehaus

Ein Sprayer hat am vergangenen Wochenende das katholische Gemeindehaus in der Kolpingstraße mit schwarzer Farbe verunstaltet. Der Unbekannte sprühte einen Schriftzug und ein nichtpolitisches Symbol auf. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Weingarten, das wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Isny

Vandalen beschädigen Baustellenleuchten

Mehrere Baustellenleuchten, die an Bauzäunen in der Kastellstraße angebracht waren, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgerissen. Aufgrund Zeugenhinweisen geht die Polizei davon aus, dass Jugendliche für die Tat verantwortlich sind. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nehmen die Ermittler des Polizeipostens Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Aitrach

Baugerät gestohlen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag einen Motorstampfer entwendet, der auf einem Grundstück in der Straße "Bruckwies" abgestellt war. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport des schweren Geräts im Wert von rund 1.000 Euro ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zur Tat sowie zum Verbleib des Stampfers nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

