Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters in der Hauptstraße einen abgestellten Nissan offenbar mutwillig beschädigt. Der Täter ritzte mit einem scharfkantigen Gegenstand einen massiven langen Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Kressbronn

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn wurde eine Person verletzt. Ein 19 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Lindau unterwegs und erkannte zu spät, dass der Vorausfahrende aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste. Bei dem Auffahrunfall wurde die Beifahrerin des 37-Jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt, der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Scooter-Fahrer gestoppt

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Montag gegen 15.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der offenbar unter Drogeneinwirkung stand. Bei der Kontrolle im Stadtgebiet reagierte ein Vortest beim dem 21-Jährigen positiv auf Amphetamin, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Weil sich darüber hinaus der Verdacht ergab, dass der Elektroroller nicht versichert ist und der 21-Jährige die Eigentumsverhältnisse nicht nachweisen konnte, stellten die Polizisten das Gefährt sicher.

Überlingen

Vandale beschädigt Pkw

Alle vier Reifen zerstochen und die Windschutzstreifen eingeworfen hat ein unbekannter Vandale in der Nacht auf Montag an einem Pkw, der in der Straße "Im Gröber" in Bambergen abgestellt war. Personen, die insbesondere zwischen 1 Uhr und 8.20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitig Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Überlingen

Dieb stiehlt Geldbeutel und Bargeld aus Wohnhaus

Unbekannte Diebe haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zum Wohnbereich eines Hofs in der Bamberger Straße in Lippertsreute verschafft und zwei Bedienungsgeldbeutel sowie Bargeld gestohlen. Die Ermittlungen zu Tat und Täter dauern aktuell noch an. Personen, die insbesondere zwischen 22.45 Uhr und 2 Uhr in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu kontaktieren.

Deggenhausertal

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste eine 51-jährige Radfahrerin, nachdem sie sich am Montag gegen 12 Uhr bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen hatte. Die Frau befuhr mit ihrem Trekking-Rad die abschüssiger K 7781 von Azenweiler kommend in Richtung Limpach und verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Rad. Die 51-Jährige, die ohne Fahrradhelm unterwegs war, verletzte sich beim Sturz nicht unerheblich.

Owingen

Unfall fordert Sachschaden

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lastwagen am Montag gegen 13.45 Uhr in der Owinger Straße entstand Sachschaden. Ein 73 Jahre alter Chrysler-Fahrer fuhr vom Simonshofweg in die Owinger Straße ein und übersah dabei den von rechts kommenden Daimler-Atego eines 32-Jährigen. Durch die Kollision entstand am Lastwagen rund 5.000 Euro Sachschaden. Am Wagen des Unfallverursachers dürfte Totalschaden entstanden sein, der auf rund 7.500 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand.

Salem

Paket gestohlen - Zeugen gesucht

Nach dem Diebstahl eines Pakets am Montag gegen 16 Uhr in der Straße "Am Fohrenbühl" in Mimmenhausen ermittelt die Polizei. Ein Zeuge hatte drei oder vier Jugendliche beobachtet, wie diese mit dem Paket in Richtung Grenzstraße rannten. Später am Abend stand das Paket dann geöffnet vor einer Haustür. Der ursprüngliche Inhalt, zwei Blazer, konnte nicht aufgefunden werden. Die mutmaßlichen Diebe werden als etwa 16 Jahre alt beschrieben. Die jungen Männer waren zwischen 155 und 165 groß, hatten kurz geschnittene Haare und unterhielten sich offenbar in ausländischer Sprache. Alle waren dunkel gekleidet, zwei trugen eine Schildmütze. Der Jugendliche, der das Paket in der Hand hielt, trug eine hellblaue Hose mit weißen Streifen. Hinweise zu Tat und Tätern nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell