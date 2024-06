Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Nollhofstraße auf Höhe des Sandbühl-Stadions zu einem Verkehrsunfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden geführt. Eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin setzte in Richtung Nollhofkreisel zum Überholen eines VW Golf an und übersah dabei eine entgegenkommende VW Passat-Fahrerin. Die Unfallverursacherin kollidierte seitlich mit den beiden weiteren beteiligten Fahrzeugen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sigmaringen

Ermittlungen wegen falscher Verdächtigung

Wegen falscher Verdächtigung hat das Polizeirevier Sigmaringen ein Strafverfahren gegen einen 60 Jahre alten Mann eingeleitet. Dieser hatte Ende April bei der Polizei Anzeige wegen eines angeblich gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Den Schilderungen zufolge soll ein 18-Jähriger einen Holzstock in die Speichen seines Fahrrads gestoßen haben, wodurch der 60-Jährige gestürzt sei. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen verstrickte sich der Mann in Widersprüche, sodass erhebliche Zweifel an seiner Version des Geschehens bestehen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Sigmaringen

Ermittlungen wegen Diebstahls und Beleidigung

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Beleidigung haben Beamte der Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 22-Jährigen eingeleitet. Securities wurden am Montagvormittag stutzig, als der junge Mann mit einem Reisekoffer, in welchem sich unter anderem ein Dutzend Markenschuhe befanden, die Landeserstaufnahmeeinrichtung betreten wollte. Nachdem der 22-Jährige keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Schuhe machen konnte und weitere Beweismittel auf einen oder möglicherweise auch mehrere Diebstähle hindeuteten, stellten die hinzugerufenen Polizisten insgesamt rund 50 mitgeführte Gegenstände sicher. Deren Besitzverhältnisse werden im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. Weil der Tatverdächtige bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurde er in einem Krankenhaus einer Fachabteilung vorgestellt und dort aufgenommen. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Diebstahls kommt auf den 22-Jährigen eine weitere Strafanzeige zu, weil er einen Beamten beleidigte und ihm unterstellte, ein Rassist zu sein.

Bad Saulgau

Polizei bittet um Hinweise zu möglichem Giftköder

Zu einem möglichen Giftköder, der am Montagvormittag von einer Spaziergängerin in der Bronnerstraße in Steinbronnen in einem Gebüsch Richtung des Gemeindeverbindungswegs nach Lampertsweiler bemerkt wurde, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau um Hinweise. In einem Blumentopf sowie um das Gefäß herum lagen Reiskörner sowie rote Körner, bei denen es sich augenscheinlich um Rattengift handeln könnte. Zudem waren um den Topf weiße Rosen drapiert. Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Blumentopf im Gebüsch machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Am Montagvormittag zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer in der Hauptstraße an der Einmündung Hindenburgstraße beim rückwärtigen Rangieren einen geparkten VW Touran. Der Fahrer des blauen Lastwagens beschädigte dabei den Außenspiegel des Wagens sowie dessen linke Fahrzeugseite. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 1.500 Euro beziffert. Weil der Unfallverursacher nach der Kollision davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun das Polizeirevier Bad Saulgau. Hinweise zum bislang unbekannten Fahrer sowie weitere Hinweise auf den Lkw nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Weil sie an einer Einmündung den Blinker nach rechts gesetzt hatte und dennoch geradeaus fuhr, hat eine 50 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Montag gegen 11 Uhr auf der L 194 zwischen Ostrach und Pfullendorf einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau orientierte sich bei ihrer Fahrt an ihrem Navigationsgerät, das sie offensichtlich dazu anwies, an der Einmündung nach Magenbuch nach rechts abzubiegen. Als die 50-Jährige den Blinker gesetzt hatte, ging eine 38-jährige VW-Fahrerin davon aus, dass sie von der Einmündung aus Richtung Magenbuch auf die L 194 einfahren kann. Die Mercedes-Fahrerin fuhr jedoch, als ihr Navigationssystem plötzlich die Routenführung änderte, trotz gesetztem Blinker einfach geradeaus weiter und prallte in die Seite des VW. Die 38 Jahre alte Unfallbeteiligte zog sich leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau. An den beiden Unfallwagen entstand insgesamt Sachschaden von rund 15.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Rückwärtsfahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr in der Straße "Hesselbühl" einen Bauzaun beschädigt. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern. Anhand der Spuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw gehandelt haben könnte. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Pkw überschlägt sich

Aus noch unklaren Gründen ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein 19 Jahre alter VW-Fahrer auf der L 285 zwischen Lampertsweiler und Bad Saulgau von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Der Wagen blieb rund 15 Meter neben der Straße liegen. Ein Rettungsdienst versorgte den leichtverletzten Fahrzeuglenker und brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

