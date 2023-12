Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Achim Salmon ist neuer Bezirksdienstbeamter in Zülpich

Zülpich (ots)

Der Bezirksdienst in Zülpich hat ein neues Gesicht: Der 53-jährige Polizeioberkommissar Achim Salmon ist seit dem 1. Dezember 2023 für das Stadtgebiet Zülpich zuständig und beerbt somit den inzwischen pensionierten Dietmar Dusend.

Zusammen mit Polizeihauptkommissar Bernd Klein ist er künftig für die Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet zuständig.

Im Jahr 1990 wurde Achim Salmon in den Polizeivollzugsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen eingestellt. Seit 2004 ist er bei der Kreispolizeibehörde Euskirchen tätig und versah zuletzt seinen Dienst im Wach- und Wechseldienst in der Polizeiwache Euskirchen.

Seine Aufgaben als Bezirksdienstbeamter umfassen unter anderem die Aufklärung und Prävention von Straftaten, die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch die Vermittlung bei Konflikten aller Art.

Der Bezirksdienst in Zülpich befindet sich in der Straße Markt 21 (im Rathaus) und ist telefonisch unter 02252 / 95 01 69 zu erreichen. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 zu wählen.

