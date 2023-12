POL-EU: Trunkenheit im Verkehr

Hellenthal (ots) - Ein Mitarbeiter einer Firma in Hellenthal ist am Montag (4. Dezember) Opfer einer Betrugsmasche geworden. Nach einer angeblichen Anweisung per E-Mail wurde ein mittlerer fünfstelligen Euro-Betrag auf ein Konto in England überwiesen. Diese E-Mail wies sich jedoch am (6. Dezember) als gefälscht raus und wurde nicht vom Vorgesetzten versendet. Die Polizei rät: - Zahlungsaufforderungen in kuriosen Mails ...

mehr