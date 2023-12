POL-EU: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Weilerswist (ots) - Am Mittwoch (6. Dezember) besprühten Unbekannte zwischen 12 und 17.45 Uhr ein Garagentor in der Adelheidstraße in Weilerswist. In grüner Sprühfarbe ist dort die Postleitzahl von Weilerswist zu erkennen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

