Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrerin nach Unfall verletzt - Suche nach flüchtigem Pkw

Hellenthal (ots)

Am Dienstag (5. Dezember) kam es um 17.55 Uhr in Hellenthal an der Einmündung Trierer Straße / An der Gerberei zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem Pkw und einer E-Scooter-Fahrerin.

Nach ersten Erkenntnissen hielten zunächst beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Als beide Fahrzeuge anfuhren, streifte der Pkw die bevorrechtigte E-Scooter-Fahrerin, so dass diese zu Fall kam.

Dabei wurde sie verletzt.

Der Pkw sei von der Straße 'Auf der Gerberei' auf die 'Trierer Straße' zu gefahren. Nach dem Zusammenstoß sei er ohne anzuhalten auf der Trierer Straße in Fahrtrichtung Ortslage Hellenthal weitergefahren.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Pkw.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer/in machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell