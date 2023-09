Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall unter Alkohol

Gera (ots)

Ronneburg: In der Sonntagnacht (10.09.2023), gegen 01:20 Uhr, kam es in der Geraer Straße in Ronneburg zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW Renault, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne und einem Zaun. Letzten Endes blieb der Renault mehrere Meter neben der Fahrbahn auf einem Gartengrundstück liegen. Alle vier Fahrzeuginsassen (17w, 20m, 21m, 22m) wurden bei dem Unfall verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. Bei Eintreffen der Beamten wurden alle Fahrzeuginsassen außerhalb des Fahrzeuges angetroffen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt richten sich die Ermittlungen zum Unfallgeschehen gegen die 21 und 22 Jahre alten Insassen, welche nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. (PZ)

