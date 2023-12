Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bewaffneter Ladendieb gefasst

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (7. Dezember) konnten zwei Ladendetektive einen Dieb auf frischer Tat ertappen.

Um 16.15 Uhr machte eine Mitarbeiterin eines Kaufhauses in Euskirchen die beiden Ladendetektive auf eine Person aufmerksam. In der Parfümabteilung konnten die Mitarbeiter beobachten, wie sich ein Mann mehrere Parfums in die Taschen seiner Kleidung steckte und anschließend in einer Damenumkleide verschwand.

Beim Verlassen des Kaufhauses sprachen die Ladendetektive den Mann an. Der 22-Jährige folgte den Mitarbeitern zunächst, wollte dann aber flüchten und wehrte sich bis zum Eintreffen der Polizeibeamten.

Bei dem Euskirchener konnten fünf Parfümflaschen und ein Einhandmesser aufgefunden werden.

