POL-OF: Einbrecher trifft auf Hausbewohner und flüchtet; Veranstaltungs-Tipp: Sicherheitstag auf dem Festplatz und mehr

1. Einbrecher trifft auf Hausbewohner und flüchtet - Neu-Isenburg

(cb) Ein dreister Langfinger drang am Dienstag gegen 3 Uhr in der Früh gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Erkelstraße (einstellige Hausnummern) über ein eingeschmissenes Fenster ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Im Untergeschoss des Hauses klaute er mehrere Dekorationsartikel sowie Armbanduhren. Anschließend ging er in das Obergeschoss und durchsuchte auch da die Räume nach Schmuck. Im Schlafzimmer traf er völlig unerwartet auf den noch Fernseh schauenden 67-jährigen Hauseigentümer und ergriff überrascht die Flucht. Der Täter war etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der Unbekannte hat kurze braune Haare und war mit einem dunklen Sweatshirt bekleidet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 400 Euro.

Zu einer ähnlich gelagerten Tat kam es zwischen Montagabend, 18.30 Uhr und Dienstagmorgen, 1.35 Uhr, im Georg-Blaum-Weg (einstellige Hausnummern) in die Räumlichkeiten einer Beratungsstelle. Auch hier warf ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten, die er nach Wertsachen durchwühlte. Was der Einbrecher hier erbeutete ist bislang unbekannt. Auch in diesem Fall beträgt der entstandene Sachschaden ebenfalls etwa 400 Euro.

Die Beamten des Einbruchkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

2. Veranstaltungs-Tipp: Sicherheitstag auf dem Festplatz - Rödermark/Urberach

(fg) "Sicherheit im Straßenverkehr" - unter diesem Motto steht am Sonntag, 12. Mai 2024, ab 10 Uhr, die dritte Ausgabe des Rödermärker Sicherheitstages. Ort des Geschehens ist diesmal der Festplatz in Urberach. Gemeinsam machen Stadt, Feuerwehr und Polizei den zentralen Platz rund ums Feuerwehrhaus zur Bühne für Vorführungen. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Es wird Mit-Mach-Angebote, vieles zum Anschauen, Ausprobieren und Informieren geben. Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südosthessen beleuchten dabei das Thema "E-Roller im Straßenverkehr" und stellen unter anderem "hessenWARN" vor. Streifenwagen und ein Polizeimotorrad können zudem bestaunt werden. Zudem wird ein Drogenspürhund sein Können zeigen. Für die kleinen Gäste des Sicherheitstages ist "Kinderkommissar Leon" zuständig und jederzeit ansprechbar. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Soziales der Stadt wird Kommissar Leon außerdem das Projekt "Hilfe-Inseln" vorstellen.

Wichtiger Hinweis der Stadt: Festplatz in Urberach gesperrt

Wegen des Sicherheitstages ist der Festplatz in Urberach am Sonntag, 12. Mai 2024, von 7 Uhr bis 17 Uhr komplett gesperrt. Weitere Informationen sowie das Programm können unter nachfolgendem Link der Pressemeldung der Stadt Rödermark entnommen werden: https://sohub.io/g186

3. Wer hat den Auspuff des Polos mit Bauschaum gefüllt? - Obertshausen/Hausen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, als diese zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 7.40 Uhr, Bauschaum in den Auspuff eines in der Steinheimer Straße (40er Hausnummern) abgestellten VW Polo einfüllten. Die Polizei in Heusenstamm nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

4. Kripo sucht Zeugen: Junge Frau offenbar festgehalten und unsittlich angefasst - Obertshausen/Hausen

(jm) Nach einem Vorfall am Sonntagnachmittag im Bereich der Maingaustraße, bei dem eine Frau festgehalten sowie unsittlich angefasst worden sein soll, sucht die Kripo weitere Zeugen. Gegen 15.25 Uhr war die 19-Jährige auf einem Schleichweg parallel zur Maingaustraße unterwegs, als sie an zwei Personen auf einer Bank vorbeilief. Die beiden 20 bis 35 Jahre alten Männer sollen daraufhin der Dame hinterhergelaufen und sie im weiteren Verlauf unsittlich angefasst haben. Nachdem Geräusche aus der Umgebung zu vernehmen waren und sich die Geschädigte zur Wehr setzte, ließ das vermummte Duo von ihr ab. Einer der Unbekannten war etwa 1,80 Meter groß, von schmaler Statur und trug dunkle Kleidung. Sein Komplize war 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte eine muskulöse Statur. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung und hatte eine Kette mit viereckigem Anhänger an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Kontrolle: Zwei Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen - Seligenstadt

(lei) Zusammen mit Unterstützungskräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz aus Mühlheim hat die Polizei in Seligenstadt am Montag Autofahrer auf der Landesstraße 3121 unter die Lupe genommen. Im Zuge der Kontrollen, die von 10 bis 12 sowie von 14 bis 16.45 Uhr erfolgten, überprüften die Beamtinnen und Beamten insgesamt rund 60 Fahrzeuge. In acht Fällen waren wurden dabei technische Mängel an den Karossen festgestellt, die die Verantwortlichen nun zeitnah beheben müssen. Nicht nur bei den Fortbewegungsmitteln, sondern auch bei denjenigen, die sie führten, stellten die Ordnungshüter Vorschriftswidriges fest: So stellte sich bei der Überprüfung eines 31-jährigen BMW-Fahrers im Rahmen der Vormittagskontrolle heraus, dass der von ihm vorgelegte polnische Führerschein offensichtlich eine Totalfälschung war und der Mann von einer anderen Behörde zudem wegen unerlaubter Einreise gesucht wurde. Neben einer Anzeige wegen Verdachts der Urkundenfälschung muss er sich nun auch wegen des Vorwurfs des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Auch gegen den Halter des Wagens wurde eine Strafanzeige eingeleitet - der Vorwurf: Er soll zugelassen haben, dass der 31-Jährige ohne Fahrlizenz am Straßenverkehr teilnahm. Am Nachmittag zogen die Polizisten noch einen 41 Jahre alten Mercedes-Fahrer heraus. Hier hatten die Kontrollkräfte bei genauerem Blick auf den Führerschein ebenfalls Grund zur Beanstandung: Der von ihm ausgehändigte ägyptische Führerschein war aufgrund des längerfristigen Wohnsitzes des Mannes in Offenbach nicht mehr gültig. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

