Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Innenminster Roman Poseck verleiht KOMPASS-Sicherheitssiegel an die Stadt Nidderau

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nidderau (ots)

Innenminster Roman Poseck verleiht KOMPASS-Sicherheitssiegel an die Stadt Nidderau

(cl) Bei milden Sommertemperaturen verlieh am vergangenen Samstag (4. Mai) Hessens Innenminster Prof. Dr. Roman Poseck im Rahmen des "Tag des Blaulichts" das KOMPASS-Sicherheitssiegel an die Stadt Nidderau. Die westliche Main-Kinzig-Stadt ist damit die siebte im Polizeipräsidium Südosthessen sowie die 35. KOMPASS-Kommune in Hessen. Dieses ist eine Auszeichnung für die herausragende Zusammenarbeit zwischen Stadt, Polizei sowie den Bürgerinnen und Bürgern.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Nidderau, darunter Bürgermeister Andreas Bär, Erster Stadtrat Rainer Vogel sowie die Fachbereichsleiterin des Ordnungswesens Alexandra Nolte begrüßten neben Innenminster Prof. Dr. Roman Poseck auch Polizeipräsident Daniel Muth sowie mehrere Vertreterinnen und Vertreter des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Neben der feierlichen KOMPASS-Siegelübergabe lud die Stadt, der Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen sowie Vertreter sämtlicher "Blaulichtinstitutionen" interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer erstmaligen Infomeile auf den Stadtplatz in Nidderau ein. Es wurden Einsatzfahrzeuge ausgestellt sowie Mitmachaktionen für Jung und Alt angeboten. Abgerundet wurde der Tag mit diversen Vorführungen der Diensthundstaffel sowie Drohnenvorführungen.

Mit dem 2017 initiierten KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) hat das Hessische Innenministerium ein Angebot für Städte und Gemeinden oder auch Stadtteile eingerichtet, mit dem diese in Zusammenarbeit mit den relevanten gesellschaftlichen Akteuren und dem Land ihre Sicherheitsarchitektur gezielt weiterentwickeln können, um vor allem die gefühlte Sicherheitslage zu verbessern. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme bestehender Präventionsangebote und der Sicherheitslage sowie einer Bürgerbefragung werden in den hessischen Kommunen seit vielen Jahren konkrete Lösungsvorschläge für die Sicherheitsbedarfe vor Ort erarbeitet. Im Rahmen des bundesweit einmaligen Programms, über das bereits rund 150 hessische Kommunen im Austausch mit ihren Bürgerinnen und Bürgern stehen, wurden hessenweit zahlreiche Sicherheitsanalysen und Bürgerbefragungen zur Erkennung von Problemfeldern in Kommunen und der Entwicklung entsprechender Lösungsansätze durchgeführt.

Gezielt werden in Sachen Sicherheit in Hessen die Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen. Die innovativen Mitmach-Sicherheitsprogramme des Landes Hessen sind unter dem Dach von "Gemeinsam Sicher in Hessen" gebündelt und online über das "Sicherheitsportal Hessen" zugänglich. Das Sicherheitsportal vereint die Meldestelle HessenGegenHetze, die Onlinewache der hessischen Polizei und den landesweiten Mängelmelder. Der Mängelmelder ermöglicht die unkomplizierte Übermittlung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an die zuständige Kommune.

Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden sich unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.

Hinweis: Drei Bilder von der Siegelverleihung bzw. "Tag des Blaulichts" sind dieser Meldung beigefügt (Quelle: PP Südosthessen /die Bilder können durch Medienschaffende frei verwendet werden).

Offenbach, 06.05.2024, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell