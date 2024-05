POL-OF: Brand in einer Klinik

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - (cb) Die Polizei in Offenbach wurde über Notruf am Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, über mehrere Schussgeräusche in der Wilhelmstraße informiert. Mehrere Streifen des Polizeireviers Offenbach fuhren daraufhin zum Geschehensort. Um eine Gefährdung für Anwohner und Passanten so gering wie möglich zu halten, wurde der Bereich ...

mehr