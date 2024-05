Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 04.05.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

Bauschutt abgeladen - Bad Orb

Drei bislang unbekannte Männer haben am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, auf einem Feldweg parallel zur Autobahn 66 Bauschutt abgeladen. Die Täter fuhren mit ihrem weißen Mercedes Sprinter in Höhe des Umspannwerks von der Landesstraße 3199 ab und entluden am Radweg im Bereich der "Eisernen Hand" Asbestplatten, Fallrohre und anderen Bauschutt aus dem Fahrzeug.

Die Polizei fragt: Wer hat den weißen Sprinter in dem benannten Bereich beobachtet oder hat bei sich Arbeiten an seinem Gebäude ausführen lassen und geht von einer fachgerechten Entsorgung des Bauschutts aus?

Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

