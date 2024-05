Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht: Atemalkoholtest zeigte 3,1 Promille an; Audi S3 rammte Leitplanke: Wer war der Fahrer? Und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisster Jugendlicher wieder da

(cb) Einer der beiden 17-jährigen Vermissten aus Sinntal konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm kann daher zurückgenommen werden.

2. Unfallflucht: Atemalkoholtest zeigte 3,1 Promille an - Hanau / Lamboy

(fg) Passanten sprachen am Sonntagnachmittag eine Streifenbesatzung an und machten diese auf eine Unfallflucht in der Plantagenstraße aufmerksam. Ein Peugeot-Fahrer habe kurz nach 16 Uhr drei im Bereich der 10er-Hausnummern geparkte Autos beim Vorbeifahren touchiert. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, habe der Mann seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Die Beamten machten sich umgehend auf die Suche nach dem blauen Peugeot. In unmittelbarer Nähe konnte die Streife den Wagen samt Fahrer, ein 43 Jahre alter Mann aus Hanau, ausfindig machen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,10 Promille an. Der Hanauer musste mit zur Wache, wo er unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Schadenshöhe kann nicht abschließend geschätzt werden, da geschädigte Fahrzeughalter im Rahmen der Ermittlungen nicht mehr anzutreffen waren. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen sowie Geschädigte, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation in Hanau zu melden.

3. Wer fuhr gegen die Straßenlaterne und flüchtete? - Erlensee/Langendiebach

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat am Freitag, zwischen 6 und 12.45 Uhr, auf dem Parkplatz an der Anschrift "Auf der Beune" eine Laterne sowie einen Poller beschädigt und flüchtete anschließend. Durch den Zusammenstoß wurde der Laternenmast verbogen und der Poller aus der Verankerung gerissen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Polizei in Hanau nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

4. Audi S3 rammte Leitplanke: Wer war der Fahrer? - Maintal/Dörnigheim

(cb) Am Samstagabend kam es in der Braubachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Audi S3 die Leitplanke rammte und Totalschaden erlitt. Ersten Erkenntnissen nach war der bislang unbekannte Fahrer gegen 19.10 Uhr mit seinem schwarzen Audi auf der Braubachstraße in Fahrtrichtung Landstraße 3195 unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, knallte gegen die Leitplanke und blieb dann im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer sowie mögliche Fahrzeuginsassen flüchteten anschließend vom Unfallort und ließen den an der Fahrzeugfront stark beschädigten S3 zurück. Die Polizei in Maintal sucht nun nach dem Fahrzeugführer und möglichen Fahrzeuginnsassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 4302-0 zu melden.

5. Unfallflucht: Wer beschädigte den grauen Audi? - Schlüchtern

(jm) Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagnachmittag in der Lotichiusstraße in Höhe der einstelligen Hausnummern. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 15.20 und 17 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren den am linken Fahrbahn geparkten grauen Audi A 4 auf der rechten Seite. Anschließend flüchtete der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach 06.05.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen