Friesoythe - Diebstahl von Haushaltsgeräten

Am Samstag, den 13.07.24, in der Zeit von 10:30 - 11:45 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Wohnhaus in der Mühlenbergsiedlung einen Staubsaugerrobotor sowie Schleifwerkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Montag, den 15.07.24, gegen 13:55 Uhr, kam es Am Augustendorfer Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 41-jährige Frau aus Meppen fuhr mit ihrem PKW, Marke Toyota, auf die Straße Am Augustendorfer Weg auf. Hier kollidiert sie mit dem PKW, Marke VW, einer auf der Straße fahrenden 59-jährigen Fahrzeugführerin aus Friesoythe. Beide Frauen sowie das Kind der 41-Jährigen, welches ebenfalls im Toyota saß, wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Friesoythe - Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 14.07.24, in der Zeit von 04:00 - 07:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Spielturm eines Restaurants in der Huntestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

