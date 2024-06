Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Autokorso nach türkischem Sieg

Nach dem Sieg der türkischen Nationalmannschaft im letzten EM Vorrundenspiel feierten Fans in der Öhringer Innenstadt. Gegen 23 Uhr versammelten sich rund 25 Fahrzeuge und fuhren über die Bahnhofstraße, Poststraße, Rathausstraße, Marktstraße und die Kirchgasse um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Die Fans zogen sich schließlich in die Bahnhofstraße zurück wo rund 50 bis 60 Personen etwa eine halbe Stunde lang auf der Fahrbahn tanzten. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Bretzfeld: Unfall unter Alkoholeinfluss

Fahrzeugteile und Zeugenhinweise brachten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag auf die Spur eines Unfallflüchtigen. Der 53-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi auf der Otto-Schäffler-Straße in Bretzfeld. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und verlor die komplette Fahrzeugfront mitsamt Kennzeichen. Das hielt den Mann jedoch nicht davon ab seine Fahrt fortzusetzen und die Unfallstelle zu verlassen. Das gefundene Kennzeichen und die Aussage von Zeugen, die den Audi und seinen Fahrer beschreiben konnten, führten schnell zu dem 53-Jährigen. Als Polizisten ihn an seiner Anschrift trafen, stellten sie den mutmaßlichen Grund für den Verkehrsunfall fest: Der Audi-Fahrer war alkoholisiert. Ein Atemtest zeigte einen Wert von knapp 0,5 Promille. Der 53-Jährige musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Neuenstein: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall bei Neuenstein wurden am Mittwochnachmittag mehrere Personen verletzt. Ein 55-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße 2354 in Richtung Neuenstein. Da sich vor ihm ein Linienbus befand, den der Mann überholen wollte, steuerte er sein Fahrzeug in Richtung der Fahrbahnmitte um den Gegenverkehr einsehen zu können. Die entgegenkommende Fahrerin eines Mercedes erschrak durch die Lenkbewegung des Mercedes, so dass sie ihr Steuer verzog und ihr Wagen gegen den BMW prallte. Der Mercedes wurde abgewiesen und kollidierte mit einem Baum. Die 36-jährige Fahrerin und ihre 46 und 12 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

Öhringen: Verkaufsstand durch Unwetter zerstört

Ein Verkaufsstand für Obst und Gemüse wurde am Mittwochnachmittag durch ein Unwetter zerstört. Gegen 15.30 Uhr erfasste eine Windböe den Stand in der Öhringer Hindenburgstraße und beschädigte diesen stark. Zwei Frauen, die sich zu diesem Zeitpunkt an dem Verkaufsstand befanden wurden von den Trümmern begraben, blieben aber glücklicherweise bis auf eine Schürfwunde unverletzt. Einige Trümmerteile flogen außerdem auf ein nebenstehendes Auto. Wie hoch der Schaden am Auto und dem Verkaufsstand ausfällt, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell