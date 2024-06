Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: In Nagelstudio eingestiegen und Snackautomat aufgebrochen - Täter ermittelt

Ein 36-Jähriger steht im Verdacht am vergangenen Wochenende in Wertheim in ein Nagestudio eingebrochen zu sein und Bargeld aus einem Snackautomaten entwendet zu haben. Der Mann soll zwischen 14 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Montag mit Gewalt über eine Tür in das Studio in der Maingasse gelangt sein und eine Kasse aufgehebelt haben. Im Inneren soll er mehrere Nagellacke im Wert von rund 1.300 Euro entwendet haben. Ein nahegelegener Snackautomat in der Gerbergasse wurde am Sonntagnachmittag aufgebrochen und mehrere hundert Euro Bargeld daraus entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Ermittlungen führten dann zu dem 36 Jahre alten Mann. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung konnte neben der mutmaßlichen Tatkleidung auch Diebesgut aufgefunden werden. Dieses stammt vermutlich von einem Einbruch im April 2024 in ein Wohnhaus in der Ferdinand-Hotz-Straße in Wertheim, bei dem mehrere Gemälde und ein Wandteppich entwendet wurden. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5767985). Der Mann wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

