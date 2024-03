Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: alkoholisierter Mann stürzt mit gestohlenem Fahrrad

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Mittwoch (27.03.2024) bei der Polizei und teilte mit, dass kurz nach 01:00 Uhr ein Fahrradfahrer in der Tübinger Straße in Böblingen gestürzt und anschließend weggerannt sei. Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte das an der Unfallstelle zurückgelassene Fahrrad und stellte fest, dass dieses Ende August 2023 in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen gestohlen worden war. Im Rahmen der Fahndung konnten die Einsatzkräfte den zuvor gestürzten Fahrradfahrer antreffen. Der 23-Jährige machte keine Verletzungen durch den Sturz geltend, stand aber offenkundig erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp zwei Promille. Ferner ergab ein Drogenvortest, dass der 23-Jährige möglicherweise auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der junge Mann musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ob der Tatverdächtige auch für den zurückliegenden Diebstahl des Fahrrades in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

