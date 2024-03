POL-LB: Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nach einem Unfall, der sich bereits am Samstag, 23.03.2024, gegen 16.15 Uhr in der Hirschbergstraße in Eglosheim ereignete. Eine 44 Jahre alte VW-Lenkerin wollte von der Theurerstraße nach links in die Hirschbergstraße abbiegen, während gleichzeitig ein 21 Jahre alter Renault-Lenker die ...

mehr