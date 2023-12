Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen unterstützt "Menschen helfen Menschen"

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Zum 11. Mal lud die Polizei Aachen in diesem Jahr zum Adventskonzert ein - und es war nicht nur ein hochmusikalischer, sondern auch ein sehr erfolgreicher Nachmittag, denn es kam viel Geld für einen guten Zweck zusammen. Bei der Veranstaltung "Musik unter Freunden" im Krönungssaal des Aachener Rathauses wurden insgesamt 5555 Euro für die Aktion "Menschen helfen Menschen" gesammelt, z.B. durch den Verzicht der Musikerinnen und Musiker auf ihre Gagen und die Spendenbereitschaft der rund 650 Besucherinnen und Besucher. Darüber hinaus waren im Herbst bereits rund 250 Euro bei einer Lesung (in Kooperation mit der Buchhandlung Emonds "Das Buch" aus Eilendorf) zusammengekommen.

Das Geld fließt in die Aktion "Menschen helfen Menschen", einer Initiative des Medienhauses Aachen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt sie schnell und unbürokratisch hilfsbedürftigen Menschen, die ohne eigenes Verschulden in eine Notlage geraten sind. Für den Chefredakteur des Medienhauses Aachen Thomas Thelen ein Herzensprojekt: "Die Spende der Polizei Aachen ist für uns eine tolle Unterstützung, denn so können wir weiterhin Menschen in der Region helfen, die in Not geraten sind. Alle, die gespendet haben, können sicher sein, dass die Hilfe da ankommt, wo sie gebraucht wird."

Diesen Worten schloss sich der stellvertretende Polizeipräsident Andreas Bollenbach an: "An der Aktion `Menschen helfen Menschen´ erkennt man, wie wichtig es ist, vor Ort zu helfen. Wir unterstützen die Aktion des Medienhauses Aachen gerne weiterhin."

Die Polizei Aachen bedankt sich herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern sowie allen anderen Spenderinnen und Spendern und freut sich bereits auf die Fortsetzung im nächsten Jahr.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell