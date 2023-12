Roetgen (ots) - Nach einem schweren Unfall sind gestern (18.12.2023) zwei Menschen gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer in seinem Transporter kurz vor 10.30 Uhr von Simmerath-Lammersdorf in Richtung Fringshaus unterwegs (B 399 in Richtung B 258). Vor der Einmündung kam das Fahrzeug nach links ...

mehr