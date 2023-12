Polizei Aachen

POL-AC: Tödlicher Unfall in der Eifel - Autofahrer und Beifahrerin erliegen ihren schweren Verletzungen

Roetgen (ots)

Nach einem schweren Unfall sind gestern (18.12.2023) zwei Menschen gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer in seinem Transporter kurz vor 10.30 Uhr von Simmerath-Lammersdorf in Richtung Fringshaus unterwegs (B 399 in Richtung B 258). Vor der Einmündung kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab. Der Wagen prallte ungebremst gegen einen Baum. Der 76-jährige Fahrer aus Simmerath starb trotz Reanimation durch Rettungskräfte noch am Unfallort. Seine 69-jährige Lebensgefährtin (ebenfalls aus Simmerath) wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.

Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Euskirchen war vor Ort. Die B 399 war zwischen Lammersdorf und der Einmündung Fringshaus (B 258) über vier Stunden für den Verkehr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell