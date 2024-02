Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Brand in Wohngruppe - Keine Personen verletzt

Merzen (ots)

Gegen 18.30 Uhr am Mittwochabend, rückten die Polizei und Feuerwehr zu einem gemeinsamen Einsatz in die Engelerner Straße aus. In einer Jugendeinrichtung stellte ein 17-jähriger Bewohner eine starke Rauchentwicklung im 1.OG fest. Wie sich herausstellte, kam der Rauch aus einem Schlafzimmer, in welchem sich bereits ein Feuer entfacht hatte. Die Bewohner und Mitarbeiter, welche sich während des Brandausbruchs im Erdgeschoss aufhielten, verließen unmittelbar das Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand schnell und verhinderte damit die weitere Ausbreitung der Flammen. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung wurden neben dem brandbetroffenen Schlafzimmer auch weitere Räume beschädigt. Das Gebäude ist vorübergehend nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf.

