POL-OS: Quakenbrück: Diebstahl zweier hochwertiger PKW von Autohausgelände - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach einem Diebstahl von zwei hochwertigen Autos vom Gelände eines Autohauses sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Im Zeitraum von Samstag (14:00h) bis Dienstag (14:30h) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Autohauses an der Badberger Straße. Dort entwendeten sie zwei hochwertige PKW der Marke Ford, Modell: Mustang GT 5.0 Mach 1. In einem Fall handelt es sich um einen roten Ford Mustang, Typ: Sportwagen/ Coupé, bei dem anderen um ein weißes Cabriolet/ Roadster. An beiden Autos war zum Tatzeitpunkt kein Kennzeichen angebracht. Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

