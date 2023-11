Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeugbatterie aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Gelände eines Autohandels in der Mainzer Straße waren in den vergangenen Tagen Diebe am Werk. Am Dienstag fiel Mitarbeitern auf, dass sich Unbekannte an einem Kundenfahrzeug zu schaffen gemacht haben, das wegen Reparaturarbeiten auf dem Firmengelände stand. Die Täter öffneten auf noch nicht geklärte Weise die Motorhaube des Opel Insignia und entfernten gewaltsam die Fahrzeugbatterie aus dem Motorraum. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist unklar, da der Wagen bereits vor mehreren Tagen abgestellt wurde.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

