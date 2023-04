LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen auf der B4

Erfurt (ots) - Über ein offenes Fenster verschaffte sich am Wochenende ein Einbrecher Zutritt zu einem Erfurter Vereinsheim. Mit Gewalt brach die unbekannte Person einen dort befindlichen Snackautomaten auf und stahl eine noch unbekannte Menge an Getränken und Snacks. Geld erbeutete der Dieb nicht, allerdings hinterließ er Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Tat wurde am Montagmorgen bemerkt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

