LPI-EF: Unfall mit Folgen

Ein Dieb stahl in Erfurt die Registrierkasse eines Dönerladens. In der Nacht zu Montag hatte eine unbekannte Person das Geschäft im Norden der Stadt aufgesucht. Über ein unverschlossenes Fenster gelang es dem Dieb, sich in den Innenraum des Ladens zu beugen und die Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld vom Tresen zu stehlen. Zeugen der Tat gibt es bislang nicht. Dem Täter gelang so unbemerkt die Flucht mit seiner Beute.

