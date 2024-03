Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben am Dienstagnachmittag (26.03.2024) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der bei seiner Flucht vor der Polizei mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht haben soll. Polizeibeamte stellten gegen 17.30 Uhr an der Autobahnraststätte Sindelfinger Wald einen Audi fest, dessen Kennzeichen als verloren gemeldet waren. Als die Beamten den Autofahrer kontrollieren wollten, soll der Fahrer beschleunigt haben und auf der Autobahn 8 Richtung München geflüchtet sein. Auf seiner Flucht soll er dabei zwei Fahrzeuge gestreift haben. Auf Höhe der Messe Stuttgart blieb er aufgrund eines platten Reifens stehen und die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 29-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 31 Jahre alten Beifahrer bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Dieser wurde am Mittwoch (27.03.2024) in Vollzug gesetzt und der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

