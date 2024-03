Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn haben sich am Mittwochnachmittag (27.03.2024) ein 41 Jahre alter Audi-Fahrer und sein 11-jähriger Beifahrer Verletzungen zugezogen. Der 41-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr in der Solitudestraße Richtung Löwenmarkt und wollte im Bereich des Iltiswegs nach links über die Gleise abbiegen. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U 6 zusammen, die in Richtung Gerlingen unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Audi gegen einen Mercedes und eine Ampel geschoben. Der Ampelmast knickte dabei um und beschädigte einen Peugeot. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Die Solitudestraße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell